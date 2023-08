O governador da região, Oleksander Prokudin, disse que a vítima mortal era uma mulher de 59 anos e que os feridos incluíam dois membros das equipas de socorro e uma mulher de 93 anos.

Prokudin escreveu na plataforma de mensagens Telegram que os ataques visaram várias áreas residenciais no centro da cidade, no sul do país. As autoridades estimam que os ataques russos na zona já ascenderam a cerca de 30 só nas últimas 24 horas.

O exército ucraniano recuperou o controlo de partes de Kherson e da área circundante em novembro, depois de terem sido ocupadas pelas tropas russas no âmbito da invasão que começou há um ano e meio.

