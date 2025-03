O vice-primeiro-ministro tailandês, Phumtham Wechayachai, disse as que buscas continuam para encontrar 81 pessoas presas nos escombros do edifício em Banguecoque.

O Governo da Tailândia decretou o estado de emergência na capital do país.

O forte sismo em Myanmar foi registado às 13:30 (06:30 em Lisboa).

Um segundo sismo foi registado na Tailândia - 12 minutos mais tarde - de acordo com as informações registadas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos e do Centro de Geociências GFZ da Alemanha.

O tremor de terra foi registado a uma profundidade de dez quilómetros e o epicentro localizou-se a 17 quilómetros da cidade de Mandalay, Myanamr, com 1,2 milhões de habitantes.

Em Myaamar (antiga Birmânia), a Junta Militar no poder declarou o estado de emergência em seis zonas do país devido aos danos causados pelo terramoto.

O Comité de Gestão de Catástrofes de Myanmar disse em comunicado que o forte tremor de terra, sentido fortemente na vizinha Tailândia, foi seguido de três réplicas que causaram danos.

As Forças Armadas de Myanmar, que estão no poder após o golpe de Estado de 2021, declararam situação de emergência em Sagaing, Mandalay, Magway, no nordeste do Estado de Shan, Naipyido e Bago.

