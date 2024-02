"Pede-se à população para não se aproximar da zona do incêndio e das ruas circundantes para não dificultarem o trabalho das equipas de emergência. Pode ser perigoso", escreveu na rede social X (antigo Twitter) o serviço Emergencias112CV, da Comunidade Valenciana (região autónoma no leste de Espanha).

Segundo o primeiro balanço do mesmo serviço, há pelo menos sete feridos no incêndio, que afetou também um prédio ao lado daquele em que se originou o fogo e que, segundo mostram as imagens da televisões espanholas, ficou totalmente calcinado.

Os sete feridos confirmados pelas autoridades foram levados para o hospital por inalação de fumo, uma fratura e, no caso de dois bombeiros, por queimaduras nas mãos. Entre estes feridos há um menor e três bombeiros.

Segundo imagens das televisões e relatos de testemunhas nos locais transmitidos pelos meios de comunicação social, os bombeiros resgataram pessoas pelas varandas do edifício, que é de construção recente.

Os serviços regionais de emergência, que pediram apoio à Unidade Militar de Emergências de Espanha, revelaram que há mais de 20 corporações de bombeiros no local, além de diversos veículos de emergência, e que foi instalado um hospital de campanha.

O alerta de incêndio no 4.ºandar do edifício chegou aos bombeiros por volta das 17:30 locais (16:30 em Lisboa) e em pouco tempo alastrou a todos os pisos e a outro prédio ao lado.

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, escreveu na rede social X estar "consternado com o terrível incêndio" em Valência e disse estar em contacto com o governo regional para avaliar a necessidade de mais meios.

