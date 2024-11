O Centro de Emergência do Ministério da Saúde Pública libanês indicou num breve comunicado que "o ataque do inimigo israelita contra Zuqaq al-Blat em Beirute causou, numa contagem preliminar, a morte de quatro pessoas e o ferimento de outras 18", sem fornecer mais pormenores.

Segundo a Agência Nacional de Notícias do Líbano (ANN), um 'drone' israelita bombardeou um edifício residencial situado junto de um centro religioso e cultural dos muçulmanos xiitas, onde acorreram várias ambulâncias e equipas de resgate para localizar vítimas.

Este é o terceiro ataque contra o centro da capital libanesa nas últimas 48 horas, após o Exército israelita ter lançado no domingo outros dois que provocaram dez mortos.

O primeiro teve como alvo a sede da filial libanesa do Partido Socialista Árabe Baath, no coração da cidade, onde morreu o responsável de comunicação social do grupo xiita Hezbollah, Mohammad Afif, e o segundo teve como alvo um edifício cheio de estabelecimentos no movimentado bairro de Mar Elias.

No ataque à sede do partido político, outras seis pessoas morreram juntamente com Afif e 16 ficaram feridas, segundo o balanço oficial do Ministério da Saúde Pública libanês, enquanto outras três pessoas morreram e 29 ficaram feridas no bombardeamento a Mar Elias.

No seu relatório diário, o departamento governamental soma 3.516 mortos e 14.929 feridos desde o início do fogo cruzado entre o Hezbollah e Israel, em 08 de outubro de 2023, um dia após o início da guerra na Faixa de Gaza.

