De acordo com a agência de notícias espanhola, a Efe, o tiroteio decorreu no subúrbio de Guguletu, a 15 quilómetros do centro desta cidade costeira turística, durante a tarde de segunda-feira.

"Depois do incidente de ontem [segunda-feira] contabilizamos sete pessoas mortas e duas feridas que foram levadas para o hospital, e lamentavelmente uma das pessoas feridas acabou por morrer", disse à Efe o porta-voz da polícia local, Novela Potelwa.

As vítimas são três mulheres e cinco homens com idades entre os 30 e os 40 anos e todos eles são sul-africanos, acrescentou o responsável.

Os detalhes sobre o ocorrido são ainda escassos, mas o caso foi entregue à unidade que trabalha contra o crime organizado.

Segundo testemunhos recolhidos pela imprensa local, os dois homens aproximaram-se de um automóvel e abriram fogo com armas pesadas.

A criminalidade é um problema grave na África do Sul e particularmente nos arredores da Cidade do Cabo, uma cidade com um dos piores índices de violência do mundo.

De acordo com as últimas estatísticas oficiais, entre abril de 2019 e 31 de março deste ano, a África do Sul registou um total de 21.325 homicídios, mais 1,4% que nos 12 meses anteriores.

