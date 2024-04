O acidente ocorreu quando o veículo, que transportava 32 passageiros e dois motoristas, saiu da pista e capotou na beira da estrada no início da noite de quarta-feira, por motivos que ainda estão a ser investigados, segundo fontes da Polícia Rodoviária Federal.

O autocarro, que pertence à empresa RM Viagens e Turismo, saíra do Rio de Janeiro no dia anterior com destino à cidade de Porto Seguro, famosa pelas praias paradisíacas.

O grave acidente ocorreu na BR-101, uma das principais rodovias do Brasil que atravessa o país de norte a sul ao longo da costa, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, numa extensão de mais de 4.500 quilómetros.

O estado de saúde dos 23 feridos que sobreviveram ao acidente e foram levados para hospitais da região ainda não é conhecido.

