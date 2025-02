"Podemos confirmar que perdemos pelo menos oito residentes do Kentucky devido a este fenómeno meteorológico", disse hoje o governador do estado, Andy Beshear, citado pela agência de notícias Associated Press (AP).

De acordo com o governador, a maioria das pessoas que morreu ficou presa nos seus veículos durante a subida das águas, havendo, entre as vítimas, uma mãe e seu filho.

"Estimamos que este número [de mortos] ainda aumente", advertiu, já que mais de mil pessoas foram socorridas nas 24 horas após a 'catástrofe natural' no Kentucky (centro-leste), onde foi declarado o estado de emergência.

Durante a conferência de imprensa realizada hoje, o governador apelou também aos residentes para que "não circulem nas estradas".

De acordo com vários meios de comunicação social norte-americanos, o mau tempo provocou uma outra vítima em Atlanta, na Geórgia (sudeste): Uma árvore "extremamente grande" caiu em cima da casa de uma pessoa, provocando a sua morte, contou o oficial dos bombeiros locais, Scott Powell.

O mau tempo está a atingir regiões do centro e do nordeste dos Estados Unidos e o boletim de previsão emitido hoje pelo Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) aponta para um agravamento da situação: "Uma massa de ar ártico extremamente frio descerá sobre o centro dos Estados Unidos esta semana, trazendo uma vaga de frio recorde", com "temperaturas que podem descer até aos -60°F" (-51º Celsius).

