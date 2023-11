O chefe do Corpo de Bombeiros do Distrito Nacional, José Luis Frómeta Herasme, disse que as vítimas foram retiradas de cinco veículos soterrados pela parede que caiu, por volta das 17:00 (22:00 de sábado em Lisboa).

Na sequência do incidente, as autoridades encerraram o viaduto central, bem como outras estruturas e túneis semelhantes na cidade, enquanto várias equipas trabalhavam na remoção dos destroços com maquinaria pesada.

O Presidente dominicano, Luis Abinader, decretou a suspensão do trabalho em todo o país, nos setores público e privado, a partir das 22:00 (02:00 em Lisboa) até às 07:00 (11:00 em Lisboa) de segunda-feira, devido às chuvas torrenciais que continuam a afetar o país, de acordo com um comunicado da Presidência.

O Centro de Operações de Emergência mantém 30 das 32 províncias do país em alerta, devido à previsão de chuvas torrenciais, trovoadas e rajadas de vento associadas a uma perturbação tropical.

Milhares de pessoas foram retiradas das suas casas e dezenas de habitações e várias infraestruturas em diferentes pontos do país ficaram danificadas.

O país está a ser afetado desde sexta-feira por fortes aguaceiros, trovoadas e rajadas de vento associadas a uma perturbação tropical sobre a parte oriental de Cuba. Os serviços meteorológicos previram que as chuvas continuem nas próximas horas e se desloquem para o nordeste do país.

