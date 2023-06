De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), duas pessoas, pai e filho, morreram ao tentar salvar o seu gado do ciclone no estado de Gujarat, no noroeste da Índia, onde a tempestade atingiu a costa na noite de quinta-feira.

Além das duas mortes, três pessoas ficaram feridas em Devbhoomi Dwarka, disseram autoridades.

A tempestade provocou ventos que atingiram 105 quilómetros por hora, na região costeira do estado de Gujarat.

Cerca de 100.000 pessoas no oeste da Índia foram temporariamente transferidas para abrigos, disseram as autoridades indianas.

O ciclone Biparjoy derrubou hoje postes de energia e lançou contentores no mar antes de direcionar os seus fortes ventos e chuva para o Paquistão, que sofreu inundações devastadoras no ano passado.

A extensão total dos danos no oeste da Índia não foi ainda estabelecida pelas autoridades.

Espera-se que o ciclone enfraqueça na tarde de hoje e mova-se em direção ao estado indiano do Rajastão, a caminho do Paquistão, que já está em alerta máximo e, como prevenção, retirou 82.000 pessoas das suas casas.

CSR/APN

Lusa/Fim