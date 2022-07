O terramoto de magnitude 7 na escala de Richter localizou-se na província de Abra, numa zona montanhosa, disse o chefe do Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas, Renato Solidum.

Um homem morreu após ser atingido pela queda de placas de cimento na sua casa em Abra, onde pelo menos 25 outras pessoas ficaram feridas.

Um trabalhador da construção civil morreu na cidade montanhosa de La Trinidad, na província de Benguet, onde algumas estradas foram fechadas por deslizamentos de terras.

Cinco pessoas ficaram feridas quando rochas e detritos caíram sobre as suas viaturas na província de Mountain, perto de Benguet, disseram as autoridades.

Pacientes, alguns em cadeiras de rodas, e pessoal médico foram retirados de pelo menos dois hospitais em Manila, por precaução, após terem sido encontradas algumas pequenas fissuras nas paredes.

Um terramoto de magnitude 7,7 matou quase duas mil pessoas no norte das Filipinas, em 1990.

As Filipinas situam-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área que acumula cerca de 90% da atividade sísmica e vulcânica mundial, e que é abalada por cerca de sete mil tremores de terra por ano, a maioria deles moderados.

JMC // CAD

Lusa/Fim