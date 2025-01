De acordo com fonte policial, as duas vítimas sofreram ferimentos provocados com arma branca.

"Uma vítima foi esfaqueada num membro inferior e outra na zona lombar. Ambos receberam assistência no local, sendo de seguida transportados para o Hospital de São José", indicou a mesma fonte da PSP.

A polícia vai comunicar a ocorrência ao Ministério Público e reforçou o policiamento "no local da ocorrência e nas imediações".

Uma operação policial ocorrida a 19 de dezembro na Rua do Benformoso gerou polémica, após terem sido divulgadas as imagens de dezenas de imigrantes encostados às paredes dos prédios, para serem revistados.

A operação resultou na detenção de duas pessoas e já teve como consequência a abertura de um inquérito por parte da Inspeção-Geral da Administração Interna e uma queixa à provedora de Justiça, subscrita por cerca de 700 cidadãos, entre eles deputados do PS, Bloco de Esquerda e Livre.

Milhares de pessoas participaram este sábado numa manifestação contra o racismo e xenofobia, denominada "Não nos encostem à parede", em protesto contra a atuação da polícia nesta zona do Martim Moniz.

