"Um camião que transportava polícias foi atingido por uma bomba às 08:50" (04:50 em Lisboa), disse à agência de notícias EFE um agente da polícia do distrito de Bajaur, na província de Khyber Pakhtunkhwa, onde ocorreu o ataque.

Como resultado, cinco agentes foram mortos e 22 ficaram feridos, disse Aziz Khan.

A comitiva policial ia instalar um dispositivo de segurança para as equipas do programa de vacinação em todo o país contra a poliomielite, que prevê imunizar mais de 44,3 milhões de crianças, noticiou a televisão paquistanesa Geo TV.

O camião, que transportava cerca de 25 agentes, "foi alvo de um dispositivo explosivo improvisado", disse à agência de notícias France-Presse Anwar ul Haq, funcionário administrativo no distrito de Bajaur.

O alegado ataque não foi até ao momento reivindicado.

As vacinas são vistas no Paquistão, onde abundam as teorias da conspiração, como parte de um plano ocidental para esterilizar as crianças muçulmanas.

Há anos que os militantes islâmicos, particularmente os talibãs paquistaneses do Tehreek-e-Taliban Paquistão (TTP), têm como alvo as equipas de vacinação contra a poliomielite e os agentes da polícia que garantem a segurança.

De acordo com a imprensa paquistanesa, mais de 70 funcionários que integram a campanha contra a poliomielite foram mortos desde 2012, principalmente em Khyber Pakhtunkhwa, onde o TTP está mais enraizado.

Em novembro de 2022, o TTP reivindicou um atentado suicida, no oeste do Paquistão, contra um camião policial que servia de escolta a uma equipa sanitária encarregada da vacinação contra a poliomielite, num ataque que causou três mortos e 23 feridos.

