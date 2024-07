Uma testemunha disse à agência AFP que um bebé recém-nascido estava entre os mortos em Al-Mawasi, perto da cidade de Khan Younes, onde dezenas de milhares de palestinianos deslocados procuraram refúgio da guerra.

As forças israelitas têm operado em Khan Younès e nos seus arredores desde segunda-feira, incluindo em partes da zona costeira de Al-Mawasi.

"Hoje, a ocupação israelita atacou as tendas dos deslocados na rua Al-Istable, em Al-Mawasi", disse Muhammad al-Mughayyir, da Defesa Civil de Gaza.

"Cinco mártires e sete feridos foram transferidos para o hospital Nasser em Khan Younès", acrescentou.

Contactado pela AFP, o exército israelita disse que estava a analisar a informação.

O exército avisou na segunda-feira que os seus soldados iriam "atuar com força" na zona de Khan Younes, depois de se terem retirado para lá em abril.

No sábado, a Defesa Civil afirmou que 170 pessoas tinham sido mortas desde segunda-feira devido ao recomeço dos combates e das operações militares.

As recentes operações militares tinham por objetivo impedir o lançamento de rockets da zona em direção a Israel, segundo o exército. Na quarta-feira, o exército anunciou que tinha recuperado os corpos de cinco israelitas mortos no ataque do Hamas contra Israel, a 07 de outubro, e que os tinha levado para Gaza.

O ataque do movimento islamita palestiniano em solo israelita fez 1.197 mortos, na sua maioria civis, segundo uma contagem baseada em dados oficiais israelitas.

Das 251 pessoas raptadas na altura, 111 continuam detidas em Gaza, 39 das quais já morreram, segundo o exército.

A ofensiva lançada em resposta por Israel deixou pelo menos 39.324 mortos, segundo dados do Ministério da Saúde do Governo de Gaza, liderado pelo Hamas, que não deu indicações sobre o número de civis e combatentes mortos.

SMM // ZO

Lusa/Fim