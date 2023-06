O sindicato, que conta com uma ampla rede de colaboradores nos centros médicos do país, indicou que mais de 4.746 civis ficaram feridos desde o início das hostilidades em 15 de abril.

No entanto, o sindicato alertou que os números são inferiores aos reais, com " muitas mortes e feridos" em Cartum e noutras áreas do país, que "não foram incluídos" nesta contagem.

O conflito começou a 15 de abril entre o exército, dirigido pelo general Abdel Fattah al-Burhane, e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido, do general Mohamed Hamdane Daglo, na sequência de desentendimentos sobre a unificação das Forças Armadas, no âmbito de um acordo assinado para a transição para a democracia.

Além de milhares de feridos, o conflito já causou pelo menos 850 mortos e obrigou 1,6 milhões de pessoas a fugirem das suas casas para escapar à violência, muitas para países vizinhos, segundo a ONU.

DD // SB

Lusa/Fim