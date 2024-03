De acordo com o Centro de Previsão do Tempo, nevões "extremamente fortes", de cinco a 15 centímetros por hora, combinados com "ventos muito fortes", por vezes a ultrapassarem os 160 quilómetros por hora, "manterão as condições de viagem impossíveis na Sierra Nevada".

O serviço meteorológico alertou para o perigo extremo de avalanches durante o dia de hoje na região de Central Sierra e Great Lake Tahoe, no oeste das montanhas da Califórnia.

A neve fechou um troço de 112 quilómetros da Interestadual 80 perto do estado de Nevada depois de vários motoristas terem ficado presos na noite de sexta-feira.

Mais de 40.000 pessoas ficaram sem energia devido às condições meteorológicas, segundo o 'site' PowerOutage.us, enquanto muitas pistas de esqui fecharam no sábado e algumas permaneceram hoje encerradas.

A tempestade começou a diminuir hoje, mas precê-se novo agravamento na segunda-feira, disse o serviço meteorológico.

