"Depois de as milícias terem tomado o controlo da cidade de Um Kadadah, executaram 56 civis", escreveu o grupo pró-democracia, que coordena a ajuda humanitária local, citado pela agência noticiosa francesa AFP.

As Forças de Apoio Rápido (RSF) paramilitares, que lutam contra o exército do país, anunciaram na passada quinta-feira que retomaram o controlo daquela cidade localizada a cerca de 180 quilómetros a leste de El-Facher, capital do Estado de Darfur do Norte.

Na sua oração do Angelus dominical em Roma, transmitida pelo Vaticano, o Papa Francisco pediu paz mundial, com um pensamento especial para o Sudão, um país predominantemente muçulmano.

O Papa lembrou que "o dia 15 de abril marcará o segundo triste aniversário do início do conflito no Sudão, que deixou milhares de mortos e forçou milhões de famílias a fugir das suas casas".

A guerra pelo controlo do poder eclodiu em 15 de abril de 2023, colocando o general Abdel Fattah al-Burhan, chefe do exército, contra seu ex-vice, Mohamed Hamdane Daglo, chefe dos paramilitares.

O comité local de El-Facher compartilhou hoje uma lista dos mortos, incluindo o diretor do hospital da cidade.

Os ativistas também acusaram a FSR de "violações generalizadas" e de "deslocamento forçado", relatando que 14 pessoas estão desaparecidas.

Todas as redes de telecomunicações também foram cortadas, acrescentaram.

