Segundo um comunicado da GNR, 552 duas pessoas foram detidas em flagrante delito, nomeadamente 270 por condução sob o efeito do álcool, 120 por condução sem habilitação legal, 43 por tráfico de estupefacientes e 19 por violência doméstica.

Foram ainda detidas 15 por furto e roubo e outras 10 por posse ilegal de armas e arma proibidas.

A GNR apreendeu durante as operações drogas, entre as quais 1911,36 doses de haxixe, 15371,1 doses de MDMA, 129,816 doses de liamba, 591,25 doses de cocaína, 51 doses de heroína, 65 comprimidos de MDMA, 21 comprimidos de anfetaminas, dois pés de canábis e 13 selos de LSD.

Foram ainda apreendidas 10 armas de fogo e 13 armas brancas ou proibidas, assim como 326 munições de diversos calibres, 12 explosivos, 31 veículos e 6.345 euros em numerário.

Nas operações de fiscalização de trânsito, 6.403 infrações foram detetadas, entre as quais 1.004 excessos de velocidade, 733 por falta de inspeção periódica obrigatória, 554 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 237 por falta de seguro de responsabilidade civil, 214 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização.

Foram ainda detetadas 215 infrações por uso indevido do telemóvel durante a condução, 169 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 132 relacionadas com tacógrafos.

CSR // ACL

Lusa/Fim