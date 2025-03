As mortes ocorreram no estado de Ondo, no sudoeste do país, nos estados de Nasarawa e Benue, no centro-norte, e no estado de Edo, no sul.

Em Benue, os pastores atacaram a área de Naka na segunda-feira, matando três jovens que eram membros da Guarda de Defesa Civil, a força de segurança comunitária local.

O líder juvenil Nicholas Akwang confirmou as mortes à EFE e denunciou o ataque como "completamente injustificado".

Segundo Akwang, o ataque provocou protestos na zona, que levaram a confrontos entre os jovens manifestantes e as forças de segurança.

A porta-voz da polícia de Benue, Catherine Anene, confirmou em comunicado enviado à agência espanhola a morte dos três jovens, bem como a detenção dos líderes que organizaram os protestos que se seguiram ao ataque.

No estado de Ondo, homens armados atacaram várias comunidades na região de Akure, matando pelo menos 23 pessoas e raptando outras sete.

"Os homens armados vieram em grande número e atacaram a nossa comunidade (Aba Alajido), bem como Ademekun e outras aldeias. Não sabemos o motivo dos ataques, mas até agora recuperámos 18 corpos", disse à EFE Supo Adeola, residente de Alajido, uma das comunidades afetadas.

O ataque provocou protestos em Akure, onde mulheres marcharam pelas ruas para exigir a prisão dos responsáveis.

Embora o porta-voz da polícia de Ondo, Ibukun Odunlami, tenha confirmado o incidente, não especificou o número de mortos e garantiu que o número relatado pela sociedade civil "foi inflacionado".

Entretanto, no estado de Nasarawa, perto da capital nigeriana, Abuja, confrontos entre pastores e agricultores na aldeia de Farin Dutse mataram pelo menos 18 pessoas na terça-feira.

"É lamentável que tenhamos voltado a perder vidas nestes confrontos sem sentido, 18 pessoas foram mortas, incluindo uma mulher grávida", disse à EFE Muhammed Lawal, um líder comunitário de Farin Dutse.

O porta-voz da polícia de Nasarawa, Raham Nansel, confirmou os confrontos, mas disse que apenas seis corpos foram recuperados.

No estado de Edo, homens armados atacaram a área de Etsako no domingo e sequestraram dois moradores, disse uma fonte policial da esquadra de Etsako.

Segundo a fonte policial, "cerca de 20 homens armados invadiram Aviele em Etsako e raptaram duas pessoas. Dispararam tiros para o ar antes de levarem as vítimas, por volta das 20:00 [19:00 em Lisboa]" e mais duas pessoas foram baleadas e feridas e foram levadas para o hospital".

Alguns estados da Nigéria, particularmente no centro e noroeste, estão a ser atacados incessantemente por grupos criminosos que cometem roubos em massa e raptos a troco de enormes resgates e cujos membros são por vezes rotulados de terroristas pelas autoridades.

Os ataques são recorrentes, apesar das repetidas promessas de acabar com a violência por parte do Governo nigeriano, que afirma frequentemente ter reforçado o destacamento das forças de segurança.

