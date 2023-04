De acordo com uma fonte da Cruz Vermelha, na embarcação estavam 28 homens, 10 mulheres e cinco raparigas menores, aparentemente em bom estado de saúde, embora tenham recebido cuidados médicos no porto de Alicante, no sul de Espanha.

As autoridades espanholas mobilizaram a Equipa de Reposta Imediata de Emergências (ERIE AHI), composta por um chefe de equipa, dois técnicos de emergências sanitárias, dois interpretes de árabe, dois socorristas terrestres e uma ambulância com suporte de vida básico para assistir os migrantes resgatados.

Estes 43 migrantes somam-se aos mais de 400 que, desde a sexta-feira, chegaram de diferentes pontos da costa espanhola, nomeadamente nas Ilhas Canárias, Andaluzia, Múrcia e Ilhas Baleares.

Nas últimas horas, 23 pessoas chegaram a Formentera em dois barcos diferentes, outras 17 alcançaram o cabo de Gata (Andaluzia) e cerca de 50 foram resgatadas ao largo de Cartagena (Múrcia).

