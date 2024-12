De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Cazaquistão, 67 pessoas, incluindo cinco tripulantes, estavam a bordo do avião.

De acordo com uma avaliação preliminar, 25 sobreviveram ao acidente e 22 sobreviventes foram hospitalizados, indicou o Ministério das Emergências cazaque.

A causa do acidente ainda não foi esclarecida.

Quando o avião se despenhou perto do aeroporto de Aktau, no Mar Cáspio, foram partilhados nas redes sociais numerosos vídeos do acidente, mostrando uma densa nuvem de fumo negro sobre o local da queda.

O aeroporto de Grozny tinha sido aparentemente encerrado devido ao nevoeiro, obrigando o avião a desviar-se para Makhachkala, capital da república russa do Daguestão.

