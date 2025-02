Na sua conta da plataforma digital Telegram, a organização não-governamental (ONG) precisou que as detenções aconteceram em 15 cidades, com pelo menos 10 detidos na cidade siberiana de Novosibirsk.

Houve também detenções em Voronezh, Volgogrado, Ufá, São Petersburgo e outras cidades.

Em Moscovo, foram detidas três pessoas, segundo ativistas dos direitos humanos.

Na capital russa realizou-se no domingo uma homenagem em massa a Navalny, em que mais de 5.000 pessoas foram ao túmulo do político da oposição russa, no dia mais frio deste inverno, para prestar homenagem à sua memória.

Entre os visitantes do cemitério de Borisovskoe encontravam-se também diplomatas estrangeiros, entre os quais embaixadores dos Estados Unidos, da União Europeia (UE), do Reino Unido e da Austrália.

No total, as homenagens decorreram em 130 cidades do mundo, segundo pessoas próximas de Navalny.

De acordo com a comunicação social russa, nas prisões do país há atualmente cerca de 20 pessoas relacionadas com o líder da oposição russa, entre as quais três dos seus advogados de defesa.

ANC // JMR

Lusa/Fim