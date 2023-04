Pelo menos 330 mortos e 3.200 feridos nos confrontos no Sudão, segundo a OMS

Pelo menos 330 pessoas morreram e 3.200 ficaram feridas em resultado dos confrontos entre tropas do Governo e de um grupo paramilitar no Sudão, disse hoje fonte do gabinete da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o Mediterrâneo Oriental.