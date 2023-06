Só no distrito de Banu, 15 pessoas morreram, enquanto foram registadas cinco mortes na região de Lakki Marwat e quatro em Karak, avançou o jornal paquistanês Dawn.

O jornal mencionou ainda que 69 casas ficaram danificadas devido ao desabamento de telhados e paredes.

As autoridades ativaram os serviços de emergência para transportar as vítimas que necessitam de cuidados médicos. Os hospitais da zona estão em alerta e há zonas com cortes de eletricidade.

As chuvas e os ventos fortes afetaram também distritos como Sargodha, Gujranwala e Faisalabad, no Punjab. Na aldeia de Chan, três raparigas morreram devido ao desmoronamento de um muro.

As autoridades mencionaram igualmente fortes chuvas e trovoadas na Caxemira paquistanesa.

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, já lamentou a morte de pessoas e os danos materiais causados pelas chuvas.

"A população de Lakki Marwat não está sozinha neste momento difícil", afirmou Sharif.

No final de abril, pelo menos 14 pessoas, incluindo nove turistas, morreram em incidentes relacionados com as fortes chuvas que atingiram várias regiões do Paquistão.

No verão do ano passado, as chuvas provocaram inundações que mataram 1.739 pessoas e afetaram outros 33 milhões de paquistaneses.

As enchentes provocadas pelas chuvas de monção de 2022 também causaram prejuízos no valor de 30 mil milhões de dólares (27,9 mil milhões de euros) à economia do Paquistão.

VQ (CP/CSR) // VQ

Lusa/Fim