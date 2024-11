Os confrontos tiveram lugar por volta das 10:00 horas locais (09:00 em Portugal), após uma operação de rotina das Forças Armadas, a cerca de 40 quilómetros da cidade de Faia, segundo indicaram fontes militares.

"Esta manhã, as nossas forças, que patrulhavam a zona, intercetaram uma coluna de veículos civis. Quando foi feita uma tentativa de revista, os ocupantes resistiram e assim começaram os confrontos, que provocaram 23 mortos, incluindo oito dos nossos homens", explicou o coronel Seid Moustapha, chefe da unidade que levou a cabo a operação.

O exército fez onze prisioneiros, sete de nacionalidade líbia e quatro sudaneses.

"Vamos reforçar a segurança e organizar uma operação de busca em toda a província para gerir melhor e de forma mais responsável a exploração dos recursos mineiros", referiu, por sua vez, o governador da província de Tibesti, Mahamat Chidi.

Em episódios semelhantes ao deste domingo, pelo menos 21 pessoas morreram no dia 17 de novembro em confrontos naquela zona entre o Exército do Chade e garimpeiros ilegais.

A província de Tibesti faz fronteira com a Líbia e tem a reputação de ser uma zona sem lei, onde abundam traficantes de droga e onde, devido à sua extensão e localização no meio do deserto, a presença do Estado é quase inexistente.

