"Segundo as primeiras estimativas, as inundações e as cheias repentinas na Somália afetaram pelo menos 460.470 pessoas, das quais 219.000 ficaram deslocadas das suas casas (...) e 22 morreram", disse o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês) numa publicação na plataforma social Twitter.

As fortes chuvas seguem-se a uma seca recorde que deixou milhões de somalis em situação de fome, num país assolado por uma insurreição islâmica há décadas.

A África Central e Oriental são frequentemente afetadas por condições meteorológicas extremas durante a estação das chuvas.

No início deste mês, 135 pessoas morreram e mais de 9.000 ficaram desalojadas devido a chuvas fortes no Ruanda, de acordo com o Governo.

Na semana passada, as chuvas torrenciais na República Democrática do Congo (RDCongo) e consequentes deslizamentos de terras e inundações provocaram a morte a mais de 400 pessoas.

