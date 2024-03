"Sabemos que há até 20 pessoas no rio Patapsco neste momento, bem como vários veículos", disse Kevin Cartwright, do Corpo de Bombeiros de Baltimore, à televisão CNN.

As pessoas desaparecidas são supostamente passageiros de veículos que atravessavam a ponte Francis Scott Key quando um cargueiro colidiu com um dos pilares centrais, destruindo-o completamente.

As baixas temperaturas (na ordem dos 9 graus) estão a fazer as autoridades temerem pela vida das pessoa que cairão, devido ao risco de hipotermia.

Nenhum dos tripulantes do cargueiro caiu à água, segundo o jornal New York Times, que garante que os responsáveis estão a colaborar ativamente com as autoridades para esclarecer o sucedido.

Cerca da 01:30 (05:30 em Lisboa), uma grande embarcação embateu na ponte, situada na cidade de Baltimore, no leste dos Estados Unidos, incendiou-se antes de se afundar, levando vários veículos que circulavam na ponte a cair na água, de acordo com um vídeo publicado na rede social X (antigo Twitter).

O presidente da Câmara, Brandon M. Scott, e o responsável da região de Baltimore, Johnny Olszewski Jr., disseram que o pessoal de emergência estava a responder e que os esforços de socorro estavam em curso.

As agências de socorro receberam o alerta pela 01:30 locais, relatando que uma embarcação que saía de Baltimore tinha atingido uma coluna da ponte, causando o desmoronamento. Na altura, estavam vários veículos na ponte, incluindo um do tamanho de um trator-reboque.

"O nosso objetivo neste momento é tentar resgatar e recuperar estas pessoas", disse Kevin Cartwright.

O acidente foi classificado como um "evento de vítimas em massa em desenvolvimento".

A ponte Francis Scott Key foi inaugurada em 1977.

