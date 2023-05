"Embora não possamos confirmar as estimativas devido à intensidade da violência, a Unicef recebeu informações de que 190 crianças foram mortas e 1.700 ficaram feridas no Sudão desde o início do conflito, há cerca de três semanas. Para o bem das crianças do Sudão, a violência tem de acabar", afirmou a diretora executiva da agência das Nações Unidas, Catherine Russell, em comunicado.

O conflito no Sudão entrou hoje no 20º dia. Apesar do anúncio de uma nova trégua até 11 de maio, a capital, Cartum, foi abalada por tiros e explosões.

Desde o início do conflito, em 15 de abril, a guerra entre o exército do general Abdel Fattah al-Burhane e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF, sigla em inglês) dirigidas pelo general Mohamed Hamdane Daglo, fez cerca de 500 mortos e quase 5.000 feridos, de acordo com a mais recente contagem do Ministério da Saúde sudanês.

Segundo a ONU, pelo menos 335.000 foram deslocadas e 115.000 forçadas ao exílio devido ao conflito, segundo a ONU.

JH // RBF

Lusa/fim