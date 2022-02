Fortes chuvas levaram ao aluimento de parte da montanha sobre as casas da cidade de Dosquebradas, no departamento de Risaralda, causando também 34 feridos, acrescentaram.

O balanço inicial, divulgado na rede social Twitter pelas equipas de resgate da Unidade de Gestão de Riscos de Catástrofes colombiana, indicava 11 mortos e 35 feridos.

"Um barulho assustador, como um estrondo alto. Saímos e vimos a encosta da montanha que tinha enterrado casas", disse Dubernei Hernandez, um taxista de 42 anos que vive perto do local da catástrofe, à agência de notícias France-Presse (AFP).

"Fui ao local e foi um desastre, as pessoas ficaram presas" debaixo da terra, disse o residente que disse ter ajudado nos primeiros esforços de socorro.

Imagens aéreas obtidas pela AFP mostravam socorristas ainda à procura de corpos soterrados, além de destroços de casas.

Os socorristas disseram temer novos deslizamentos de terra e várias famílias foram retiradas do local, com as autoridades a indicarem, em declarações a uma rádio local, que o terreno continua instável.

