"136 mortos [incluindo 11 corpos recuperados dos escombros] e 364 feridos chegaram aos hospitais da Faixa de Gaza nas últimas 24 horas", detalhou o Ministério da Saúde, do Governo do movimento islamita palestiniano Hamas, no balanço diário das vítimas dos ataques das forças israelitas.

Uma família de 20 pessoas, incluindo cinco crianças, foi morta na madrugada de domingo num ataque israelita a uma casa em Jabalia (norte), confirmaram à agência de notícias espanhola EFE um morador do prédio e fontes médicas.

O número total de mortes desde que Israel iniciou a guerra em Gaza em outubro de 2023 chegou a 53.475, e quase 121.400 pessoas ficaram feridas, muitas com amputações e ferimentos com risco de vida.

Desde o início da manhã de hoje, pelo menos mais 35 moradores de Gaza morreram nos ataques em curso na Faixa de Gaza, disseram fontes médicas de Gaza à EFE, enquanto o exército israelita intensificou a ofensiva contra o sul de Khan Yunis, onde bombardeou o depósito de provisões do Hospital Nasser, um dos poucos hospitais que ainda está parcialmente operacional.

Pelo menos 17 pessoas morreram em Khan Yunis, de acordo com fontes médicas. Outras oito pessoas morreram no centro do enclave, e outras 10 foram mortas em ataques às províncias do norte do enclave, de onde Israel quer expulsar toda a população.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu hoje que Israel vai tomar o controlo de "todo o território" da Faixa de Gaza, no meio de uma nova ofensiva militar no pequeno território palestiniano.

Netanyahu já tinha anunciado há uma semana que o exército ia entrar em Gaza "com toda a força para completar a operação e derrotar" o grupo palestiniano extremista Hamas.

A guerra eclodiu em Gaza após um ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano Hamas em solo israelita, em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.

