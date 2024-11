"A incursão do inimigo israelita contra Joun, no distrito de Chouf, causou a morte de 12 mártires e ferimentos em mais oito pessoas", indicou o ministério na sua conta da rede social X (antigo Twitter).

O Exército israelita ordenou hoje a evacuação de 14 aldeias do sul do Líbano, antes de atacar alegados alvos do grupo xiita libanês Hezbollah nessas povoações. No entanto, Joun não estava entre elas.

Mais de 3.200 pessoas morreram e mais de 14.200 ficaram feridas em ataques de Israel ao Líbano desde que começou o fogo cruzado transfronteiriço israelita com o Hezbollah, a 08 de outubro de 2023, um dia após o início da guerra de Israel contra o movimento islamita palestiniano Hamas, aliado do Hezbollah, na Faixa de Gaza.

A grande maioria destas mortes ocorreu desde que Israel lançou, a 23 de setembro, uma campanha de bombardeamentos maciços do sul e do leste do país mediterrânico, mas que também se concentrou nos subúrbios do sul de Beirute e chegou mesmo a regiões do norte do Líbano.

A violência causou também a deslocação de mais de 1,2 milhões de pessoas, mais de 500.000 das quais fugiram para território sírio, segundo números oficiais.

