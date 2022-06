Alejando Murat disse, na terça-feira, que as pessoas morreram em inundações e aluimentos de terras, quando o furacão tocou terra, na segunda-feira à tarde, numa zona pouco povoada na costa de Oaxaca, no sudoeste do México.

Murat acrescentou que a energia tinha já sido restaurada em algumas localidades perto da costa, mas que algumas pontes tinham sido destruídas e os aluimentos de terra tinham bloqueado várias autoestradas.

O Agatha é a tempestade mais forte de sempre a atingir o México, em maio, época dos furacões do Pacífico Oriental, de acordo com os registos existentes, indicou Jeff Masters, meteorologista da Yale Climate Connections e fundador da Weather Underground.

