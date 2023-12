"Quase 15 pessoas foram afetadas e quatro delas morreram" na região de Dnipropetrovsk, no centro-leste, disse o governador Serguiï Lyssak.

Já as autoridades locais relataram duas mortes em Kiev, dois mortos em Odessa (Sul), um morto em Kharkiv (Nordeste) e outro em Lviv (Oeste).

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 depois da desagregação da antiga União Soviética. Desde então, a Ucrânia tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.

Desde o outono, Moscovo tem aumentado os ataques noturnos contra cidades ucranianas, numa altura em que se levantam dúvidas sobre a continuação do apoio militar ocidental a Kiev.

A guerra na Ucrânia já provocou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados, mas não conheceu avanços significativos nos últimos meses, mantendo-se os dois beligerantes irredutíveis nas posições territoriais e sem abertura para cedências negociais.

PFT // SB

Lusa/Fim