"Em dois ou três dias ele estará em casa para curtir as festas de Natal", escreveu Kely na noite de quarta-feira, numa mensagem ilustrada com uma fotografia de Edson Arantes do Nascimento, vulgo Pelé, de 81 anos, ao lado de outra filha, Flávia.

Na quarta-feira, o hospital Albert-Einstein de São Paulo, onde o antigo jogador esteve em setembro, explicou que Pelé regressou a este estabelecimento médico para fazer sessões de quimioterapia e que o seu estado de saúde era "estável".

"Não foi surpresa, já estava planeado [o regresso ao hospital], faz parte do tratamento", explicou a filha Kely Nascimento, que mora em Nova Iorque, mas esteve ao lado de Pelé em setembro.

Poucas horas antes, a filha Flávia já tinha partilhado uma mensagem tranquilizadora na rede social Instagram, afirmando que os fãs de Pelé podiam "ficar tranquilos" e que esta visita ao hospital seria "a última do ano".

No dia 04 de setembro, Pelé foi operado no mesmo hospital para remover um tumor no cólon detetado durante exames de rotina.

O tricampeão mundial e antigo ministro do Desporto, na equipa do presidente Fernando Henrique Cardoso, permaneceu por dez dias internado numa unidade de terapia intensiva e, embora que por breves dias, teve que regressar ao hospital com problemas respiratórios.

A fragilizada saúde do lendário número 10 da seleção brasileira tem sido uma preocupação nos últimos anos, com várias hospitalizações. Em 2019, Pelé foi internado em Paris e depois transferido para São Paulo por causa de cálculos renais.

