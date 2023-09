De acordo com o Ministério da Cultura, num comunicado hoje divulgado, Pedro Sobrado será o Presidente do Conselho de Administração da Museus e Monumentos de Portugal, E.P.E., que terá sede em Lisboa, já o Conselho Diretivo do Património Cultural, I.P., com sede no Porto, será presidido por João Carlos dos Santos.

A tutela salienta que "estas nomeações correspondem a mais um passo para a implementação do novo modelo de gestão dos museus e dos monumentos e para um reposicionamento na área da salvaguarda e divulgação do património arquitetónico, arqueológico e imaterial".

JRS // MAG

Lusa/Fim