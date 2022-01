"Parabéns, caro António Costa, pela tua vitória. Portugal optou mais uma vez por um projeto social-democrata que combina crescimento e justiça social. Juntos continuaremos a promover nos nossos países e na Europa uma resposta socialista aos desafios que partilhamos", escreveu Pedro Sánchez na rede social Twitter.

O PS é o partido mais votado com 42,04% dos votos e 64 mandatos nas eleições legislativas de hoje, quando estavam apurados os resultados provisórios em 2.939 das 3.092 freguesias do país.

De acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral, o PSD é o segundo partido mais votado com 29,18% às 22:00.

