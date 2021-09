Cláudia Belchior, que falava na cerimónia de apresentação da programação da temporada 2021-2022, realizada hoje naquele teatro nacional, em Lisboa, não precisou, porém, o dia.

Em 18 de agosto último, o Ministério da Cultura anunciou a nomeação de Pedro Penim como próximo diretor artístico do TNDMII, substituindo Tiago Rodrigues que, em 05 de julho passado, na abertura da 75ª edição do Festival de Avignon, tinha sido anunciado pela ministra da Cultura de França como o próximo diretor do Festival de Avignon, sucedendo a Olivier Py.

"Ao diretor artístico cessante, Tiago Rodrigues, o Governo agradece o trabalho desenvolvido no Teatro Nacional Dona Maria II ao longo dos últimos seis anos", referia, em comunicado, o Ministério da Cultura quando da nomeação de Pedro Penim.

Nascido em Lisboa em 1975, Pedro Penim foi um dos fundadores, em 1995, do Teatro Praga, definido pelo ministério como uma "companhia emblemática da criação teatral portuguesa contemporânea", tendo também criado o espaço Rua das Gaivotas 6.

Pedro Penim é nomeado para um mandato de três anos, ocupando o lugar de Tiago Rodrigues, diretor artístico daquele teatro nacional desde 2015.

Quando anunciou a nomeação, o ministério tutelado por Graça Fonseca acrescentou que o trabalho de Pedro Penim se estende "à programação, à tradução, ao ensino e à atividade conferencista", tendo sido "já apresentado em diversos festivais e temporadas por todo o território português bem como em diversos países da Europa, América do Sul, Ásia e Médio Oriente".

Licenciado em Teatro, pela Escola Superior de Teatro e Cinema, e com um mestrado em Gestão Cultural, Pedro Penim trabalhou com outras companhias de teatro, nomeadamente as Comédias do Minho e o Novo Grupo/Teatro Aberto.

Em setembro, Pedro Penim estreará, no Teatro Municipal S. Luiz, a peça "Pais & Filhos", que escreveu e encenou a partir de um texto do russo Ivan Turgueniev.

O ator e encenador integra o elenco da peça juntamente com Ana Tang, Bernardo de Lacerda, David Costa, Diogo Bento, Hugo van der Ding, Joana Barrios, Joa~o Abreu e Rita Blanco.

CP (SS/TDI)// RBF

Lusa/fim