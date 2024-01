Este encontro com o líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), segundo fonte oficial do PS, será o primeiro de caráter internacional desde que Pedro Nuno Santos foi eleito secretário-geral no passado dia 16 de dezembro, sucedendo nesse cargo ao primeiro-ministro, António Costa.

No início de janeiro, Pedro Sánchez enviou ao último congresso do PS uma mensagem em que felicitou Pedro Nuno Santos pela sua eleição e em que defendeu que os socialistas portugueses provaram na Europa que "se pode crescer com justiça social".

"Contam com o projeto, com a equipa e, agora, com uma liderança que une juventude, força e experiência na figura de Pedro Nuno Santos", disse Pedro Sánchez.

Dirigindo-se ao novo secretário-geral do PS, o primeiro-ministro espanhol mostrou-se convicto de que irão ambos continuar "a implementar políticas de progresso na Península Ibérica", a "defender uma Europa mais verde, mais justa, mais solidária, mais digna para os trabalhadores e trabalhadoras" e a dar "continuidade ao esforço de uma referência" do PS como é António Costa.

Na mesma mensagem, Pedro Sánchez considerou ainda que foi uma "honra imensa travar e ganhar", com António Costa, batalhas como "os fundos Next Generation, a resposta europeia à pandemia ou a solução ibérica".

Depois, de Madrid, na quarta-feira, o secretário-geral do PS terá em Bruxelas uma série de encontros e reuniões com responsáveis do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia.

"Será uma ocasião para reforçar o compromisso do PS com a Europa e com os ideais europeus. Aproveitará também para partilhar as linhas gerais do programa político que apresentará às eleições legislativas de 10 de março", referiu fonte do PS.

Na quarta-feira, Pedro Nuno Santos terá também uma reunião com os deputados do PS do Parlamento Europeu.

