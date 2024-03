Em declarações aos jornalistas após uma visita ao Centro de Investigação de Montanha, do Instituto Politécnico de Bragança, Pedro Nuno Santos foi questionado se, nesta campanha, está a tentar fazer um "jogo de equilibrismo" entre os últimos oito anos de governação e o futuro.

"Não é um jogo de equilibrismo. A nossa vida é assim, a vida de todos nós: é conseguirmos aprender com aquilo que não correu bem, segurar o que correu bem e avançar para fazer novo. A vida é assim, é isso que nós queremos fazer", declarou.

Num dia em que António Costa deverá intervir num comício do PS ao final da tarde no Porto, Pedro Nuno Santos rejeitou a ideia de que o ainda primeiro-ministro seja um rosto do passado.

"Não é uma cara do passado, é uma cara do presente e do futuro", sublinhou, acrescentando que António Costa foi um "primeiro-ministro muito importante nos últimos anos", que conseguiu "mostrar que é possível governar em crise sem se cortarem pensões, salários".

"Isso é muito importante para os nossos reformados e pensionistas: perceberem que, com o PS, avança-se e, quando há uma crise ou quando nós vivemos uma situação de incerteza, como está no nosso horizonte, sabem que o PS não atinge os mesmos de sempre: protege, dá estabilidade à vida, à economia", declarou.

Pedro Nuno Santos insistiu que a mudança que propõe é "segurar e defender" o que o PS conquistou, mas avançar "para viver melhor e não para recuar", acusando a Aliança Democrática (AD) de apresentar uma "mudança para trás".

"Aquilo que a AD tem apresentado são rostos do passado, são respostas do passado, é uma mudança para trás, quando aquilo que nós queremos é uma mudança para a frente", sublinhou, frisando que essa "mudança faz-se aqui, no PS".

Nestas declarações aos jornalistas, Pedro Nuno Santos recusou comentar o artigo hoje publicado pelo antigo primeiro-ministro e Presidente da República Aníbal Cavaco Silva no Correio da Manhã, salientando que "não esperaria apoio, com certeza".

E reagiu com ironia a uma gafe do presidente do CDS-PP, Nuno Melo, que, num comício na sexta-feira, se enganou e disse que é necessária "uma vitória robusta que permita a Pedro Nuno Santos ser primeiro-ministro sem depender muito dos outros".

"Do Nuno Melo, foi agradável, isso de facto também não esperava, é verdade", gracejou o líder do PS.

