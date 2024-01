"Entendemos que é fundamental para o bom funcionamento da democracia um bom relacionamento entre a liderança do maior partido português e o senhor Presidente da República. E isto é um ponto muito importante para nós", declarou Pedro Nuno Santos aos jornalistas, no fim de uma audiência no Palácio de Belém, em Lisboa.

Nesta reunião com o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, que durou cerca de uma hora e vinte minutos, estiveram também o presidente do PS, Carlos César, João Torres, diretor de campanha do PS, e Alexandra Leitão, coordenadora do programa eleitoral dos socialistas às legislativas antecipadas de 10 de março.

Segundo Pedro Nuno Santos, esta audiência serviu para apresentar cumprimentos, na sequência do Congresso realizado entre sexta-feira e domingo, e "reafirmar a vontade do PS e da atual liderança do PS em promover uma boa relação institucional, uma muito boa relação com o Presidente da República, com a Presidência da República".

Interrogado se considera que as críticas dirigidas ao Presidente da República no 24.º Congresso do PS podem dificultar a boa relação que pretende manter com Marcelo Rebelo de Sousa, Pedro Nuno Santos respondeu: "Não, não me parece".

"Nós temos de separar aquilo que é opinião individual de militantes e delegados e dirigentes até do PS daquela que é a posição institucional do PS", defendeu.

"Eu, aliás, tive o cuidado durante todo o fim de semana de preservar a relação do PS e a minha relação pessoal com o Presidente da República. Ela é essencial para o bom funcionamento da nossa democracia e nós queremos preservar um bom relacionamento institucional com o Presidente da República. Fazemos ponto de honra disso", acrescentou.

