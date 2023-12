Esta linha política do novo líder dos socialistas consta de uma mensagem vídeo de Ano Novo que Pedro Nuno Santos divulga hoje nas redes sociais.

"Os governos socialistas fizeram avanços muito importantes nos últimos oito anos. O que pretendemos no novo ano é dar um novo impulso ao trabalho feito por António Costa e abrir um novo ciclo de reformas e de progresso em Portugal. Neste novo ciclo, só o PS está em condições de assegurar aos portugueses um projeto de governabilidade, que garanta a estabilidade, defenda das instituições democráticas, desenvolva e reforme o Estado social e acelere a transformação da economia", declara o novo líder dos socialistas na mensagem.

Pedro Nuno Santos assinala que a crise política aberta com a demissão de António Costa das funções de primeiro-ministro, em novembro passado, "pôs fim a um ciclo de estabilidade governativa e lançou o país numa situação em que os portugueses serão chamados a decidir o seu futuro" nas eleições legislativas antecipadas de 10 de março.

Por isso, na sua perspetiva, 2024 será um ano de escolhas em relação ao caminho que Portugal pretende seguir no futuro.

"As minhas prioridades são as prioridades de sempre do PS. Visam dar resposta às preocupações da esmagadora maioria dos portugueses", sustenta, antes de prometer manter uma linha de continuidade em relação às políticas de "melhoria de rendimentos de quem trabalha e das pensões de quem trabalhou uma vida inteira".

Nesta linha de continuidade, o secretário-geral do PS fala ainda "em cuidados de saúde gratuitos", numa "escola pública de qualidade independentemente dos rendimentos", assim como do "acesso a uma habitação digna que as famílias possam pagar" e de uma economia "competitiva e inteira".

"Fazer isto tudo mantendo contas certas e sustentáveis que garantam segurança ao país no futuro", completa.

