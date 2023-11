Pedro Nuno Santos, antigo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e ex-ministro das Infraestruturas e Habitação, tem sido apontado nos últimos anos como um dos prováveis sucessores de António Costa no cargo de secretário-geral do PS.

As eleições diretas para a sucessão de António Costa no cargo de secretário-geral do PS estão marcadas para 15 e 16 de dezembro -- em simultâneo com a eleição de delegados -- e o congresso está previsto para 06 e 07 de janeiro, na sequência da demissão do primeiro-ministro.

Na madrugada de hoje, durante a reunião da Comissão Política do PS, o ex-secretário-geral adjunto desta força política e atual ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou que se vai candidatar ao cargo de secretário-geral dos socialistas.

