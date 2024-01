Pedro Nuno Santos assumiu esta posição em declarações aos jornalistas, depois de ter visitado o Centro de Dia Rainha Santa Isabel e a Sociedade Filarmónica de Apoio Social e Recreio Artístico da Amadora -- eventos em que esteve sempre acompanhado pela presidente da câmara local, Carla Tavares.

"O PS tem um profundo respeito por quem trabalhou uma vida inteira e está agora na reforma. E isso vê-se na prática dos governos do PS: Ainda no início deste ano as pensões aumentaram entre 5 e 6%", declarou o líder socialista.

A política de aumento de pensões, segundo o secretário-geral do PS, deverá evoluir "sempre com responsabilidade e sustentabilidade, tendo em vista proteger o sistema de Segurança Social".

"Mas as pessoas sabem que com o PS, quando se fala em melhoria das pensões, estamos a falar naquilo que temos feito. Nós não temos que contrariar, nós não temos que prometer fazer aquilo que nunca fizemos. O PS pode apresentar-se perante os reformados e pensionistas com um discurso de verdade e de credibilidade, porque foi essa a nossa prática ao longo dos últimos anos", sustentou.

Perante os jornalistas, o secretário-geral do PS defendeu também a importância de haver uma crescente articulação entre as áreas social e da saúde.

"Temos de ir adaptando as respostas, sobretudo com o progressivo envelhecimento da nossa população", assinalou.

Na perspetiva do líder socialista, "as respostas das áreas social e da saúde devem andar sempre a par".

"Temos de garantir que os nossos mais idosos se mantêm ativos. Esse é um trabalho que as Instituições Privadas de Solidariedade Social e as autarquias têm feito", acrescentou.

Nas visitas que efetuou às instituições de apoio social da Amadora, Pedro Nuno Santos teve algumas animadas conversas com idosos utentes dos centros de dia.

No Centro de Dia Rainha Santa Isabel, uma senhora queixou-se de vários problemas de saúde, e o secretário-geral do PS observou que também ele tem problemas com as suas costa.

"Tenho de fazer sempre um esforço para manter a coluna direita", contou.

Já na segunda visita, um idoso, do Benfica e do Estrela da Amadora, perguntou ao líder do PS qual é o seu clube.

"Sou do Norte. Não digo o meu, se não ficam chateados", respondeu Pedro Nuno Santos. Como não esclareceu qual é seu clube, um outro idoso tirou a conclusão errada: "Pois, é do Sporting".

PMF // JPS

Lusa/Fim