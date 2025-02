Pedro Nuno Santos visitou esta manhã uma ação numa escola em Lisboa do programa Escola Segura, da PSP, tendo insistido em explicações do primeiro-ministro, Luís Montenegro, não só sobre a empresa familiar, mas também sobre os problemas "na sociedade portuguesa que não estão a ter resposta".

"Ainda ontem [terça-feira] há um paciente que tem um princípio de AVC à porta do hospital, não pôde entrar, teve que chamar uma ambulância que demorou 20 minutos a chegar para fazer 25 metros", relatou, referindo-se a uma notícia da SIC.

Segundo o líder do PS, "as soluções políticas que o Governo tem adotado para resolver as dificuldades no SNS são más, estão a criar barreiras no acesso à saúde".

Questionado sobre se a responsabilidade não seria da ministra da Saúde, Pedro Nuno respondeu com uma pergunta: "Ai o primeiro-ministro não tem responsabilidades?".

"Se o primeiro-ministro não tem responsabilidades nós não precisamos de um primeiro-ministro. O primeiro-ministro é o responsável máximo pela situação do SNS em Portugal, por todas as áreas", defendeu.

Para o líder do PS, como foi Luís Montenegro que decidiu, numa remodelação ao Governo em que mexeu em seis ministérios, "manter toda a equipa governativa da saúde", a responsabilidade é mesmo sua.

Na terça-feira, o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá, da CDU, anunciou que vai pedir esclarecimentos ao hospital da cidade após ter sido alegadamente negado socorro a homem que se sentiu mal perto da unidade hospitalar.

Pinto de Sá considerou que, a confirmarem-se as notícias, "é preocupante e não faz sentido nenhum que uma pessoa que se sinta mal perto do hospital não tenha assistência do hospital".

O pedido de esclarecimentos do autarca surge depois de uma notícia, divulgada hoje pela SIC, a dar conta da alegada recusa de socorro do hospital de Évora a um homem que se sentiu mal e caiu a poucos metros da urgência.

Segundo o canal televisivo, as pessoas que passavam na rua pediram auxílio ao hospital, que estava a cerca de 20 metros de distância, mas foi-lhes respondido que teriam de ligar para o número de emergência 112.

A ambulância chegou ao local 20 minutos depois, fazendo o transporte do homem até à urgência hospitalar, situada do outro lado da rua.

De acordo com a SIC, o homem terá tido um princípio de acidente vascular cerebral (AVC).

JF (SM) // ACL

Lusa/Fim