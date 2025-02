No final de uma ronda de encontros com associações da Polícia de Segurança Pública (PSP), Pedro Nuno Santos foi questionado sobre a primeira remodelação no Governo de Luís Montenegro, que foi conhecida na véspera.

"A única coisa que nós registamos desta remodelação é que o senhor primeiro-ministro não identifica no seu Governo os mesmos problemas que, atrevo-me a dizer, não é só o PS, que quase todos nós identificamos no Governo. Entendeu que não se justificavam alterações em alguns ministérios, desde logo no Ministério da Saúde", referiu.

O líder do PS avançou com duas possibilidades para esta decisão de Luís Montenegro não mexer na equipa de Ana Paula Martins.

"Ou entende que não há problemas na saúde em Portugal e então aí a responsabilidade máxima é mesmo do primeiro-ministro, que decide manter esta equipa. Ou o senhor primeiro-ministro já decidiu renovar integralmente a equipa da saúde, bem como equipas noutros ministérios, mas está só à espera da saída do ministro dos Assuntos Parlamentares para a Câmara Municipal do Porto", sugeriu.

Na opinião de Pedro Nuno Santos, "a equipa ministerial da Saúde está a prazo" e "toda a gente sabe", considerando que a ministra "está especialmente a prazo porque não revelou capacidade para iniciar a resolução dos problemas nem para trazer estabilidade" ao setor.

