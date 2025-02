Segundo informações adiantadas à agência Lusa, Pedro Nuno Santos defendeu estas ideias na sua intervenção inicial na Comissão Nacional do PS que está hoje reunida em Setúbal para discutir as eleições presidenciais que se realizam no próximo ano.

O secretário-geral do PS afirmou que os candidatos presidenciais dependem exclusivamente da vontade dos próprios e que o PS depois apoiará, uma decisão que considerou que deve ser decidida pelos órgãos do partido.

Segundo as mesmas fontes socialistas, Pedro Nuno Santos referiu que a sua "única preferência" é por uma candidatura vencedora.

"Sou secretário-geral do PS e para mim é isso, e só isso, que quero: uma candidatura com potencial de vencer as eleições", disse.

O líder do PS lamentou ainda ataques feitos na praça pública contra socialistas, considerando que as críticas devem ser deixadas para os adversários do partido e apelou a uma discussão feita em público e não em ataques pessoais.

Pedro Nuno Santos insistiu ainda que a manifestação de vontade de quem pretende ser candidato seja feita rapidamente, recordando que Marques Mendes já avançou.

"É importante passar para a fase da campanha e combate aos candidatos da direita", defendeu.

Sobre Marques Mendes, o líder socialista "está em claras dificuldades" em relação ao PS.

"O candidato que durante anos falou para milhões de pessoas está atrás nas sondagens em relação a socialistas que nem apresentaram candidatura", disse.

JF // SF

Lusa/fim