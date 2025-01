Em conferência de imprensa, no parlamento, Pedro Nuno Santos classificou a propostas do PS para a imigração como um "contributo positivo de aproximação" e disse esperar que o Governo "faça o mesmo", considerando que a solução apresentada é "responsável e moderada para um tema difícil, desafiante e complexo".

Entre as medidas está a criação de um canal adicional para integração no mercado de trabalho, explicando o líder do PS que o objetivo é evitar situações em que cidadãos estrangeiros com visto válido em Portugal tenham de regressar ao país de origem para regularizar a sua situação perante nova oportunidade de emprego.

Os socialistas defendem que devem ser dadas autorizações de residência para exercício de atividade profissional a titulares de algumas categorias de vistos, "desde que preencham os demais requisitos legais", sendo aplicável a titulares de visto de curta duração para trabalho sazonal e de estada temporária em determinadas situações.

O líder do PS quer ainda uma maior intervenção da AIMA (Agência para a Integração, Migrações e Asilo), defendendo que as empresas que queiram recrutar trabalhadores estrangeiros possam organizar os processos de vistos e autorizações de residência diretamente com esta entidade, retirando pressão dos consulados.

Uma semana depois da entrevista ao Expresso na qual admitiu que não se fez tudo bem sobre o tema da imigração nos últimos anos em Portugal, e que lhe valeu críticas internas, Pedro Nuno Santos apresentou hoje, em conferência de imprensa, as propostas de alteração do PS no âmbito da apreciação parlamentar do decreto de lei do Governo PSD/CDS-PP, que revogou os procedimentos de autorização de residência assentes em manifestações de interesse.

