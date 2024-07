Fonte oficial do PS adiantou à agência Lusa que "o PS estará representado na reunião com o Governo por uma delegação do partido" e que Pedro Nuno Santos "marcará presença em próxima reunião com o primeiro-ministro".

O primeiro-ministro, Luis Montenegro, cancelou a presença em eventos políticos até domingo, por conselho médico, porque está a recuperar de um problema de saúde que, não sendo grave, exige repouso.

Em comunicado, o gabinete do primeiro-ministro informou que as reuniões de hoje com os partidos políticos serão conduzidas pelo ministro de Estado e das Finanças, em conjunto com o ministro da Presidência e o ministro dos Assuntos Parlamentares.

O primeiro-ministro pede especial compreensão a todos os partidos políticos com assento parlamentar, com quem tinha compromissos assumidos nestes dias", refere a nota.

Entretanto, através das redes sociais, Luís Montenegro disse estar a recuperar bem do problema de saúde, sem gravidade, que o obrigou a cancelar a agenda até domingo, e assegura que em breve retomará a atividade normal.

"Um imprevisto de saúde obrigou-me a cancelar a agenda por estes dias. Agradeço as mensagens que tenho recebido, estou a recuperar bem e em breve volto à atividade normal. A situação não tem gravidade mas força-me a trabalhar por Portugal a partir de casa", escreveu na rede social X.

As reuniões, na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, começaram às 10:00 com o PAN, seguindo-se Livre, PCP, BE, IL, Chega, PS e, por último, uma reunião conjunta com PSD e CDS-PP marcada para as 18:30.

Luis Montenegro já tinha cancelado, também por motivos de saúde, a participação na Cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE), em Oxford, no Reino Unido, na quinta-feira.

