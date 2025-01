Em declarações aos jornalistas em Braga, Pedro Nuno lembrou que o PS não vai apresentar um candidato, mas sim apoiar um candidato, pelo que há uma fase que não se pode saltar, "que é o momento em que as pessoas avançam, demonstram a sua vontade".

"O Partido Socialista está a acompanhar o processo com muito interesse, eu próprio estou a falar com muitas personalidades da área socialista e, portanto, nós faremos o nosso processo de decisão no momento em que o Partido Socialista entender que é o adequado", referiu.

Por isso, acrescentou, o PS vai esperar para perceber quais são as pessoas que estão disponíveis para serem candidatos e depois fazer a sua escolha.

Pedro Nuno quer uma candidatura "que possa ganhar as eleições presidenciais" e diz que o país precisa de um Presidente da República que tenha "uma grande preocupação social com a igualdade, com a liberdade, com a solidariedade", à imagem de Mário Soares e Jorge Sampaio.

