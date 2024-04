Numa carta dirigida hoje a Luís Montenegro, à qual a agência Lusa teve acesso, Pedro Nuno Santos acrescenta que "a disponibilidade do PS para este acordo pressupõe uma negociação prévia com as organizações representativas dos trabalhadores".

"Estou certo de que será possível trabalhar no sentido de construir esse acordo num prazo de sessenta dias, por forma a resolver a situação destes profissionais da Administração Pública ainda antes do fim do período de funcionamento da Assembleia da República, em julho deste ano", lê-se na carta de uma página, assinada por Pedro Nuno Santos.

