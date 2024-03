Pedro Nuno Santos e o primeiro-ministro cessante começaram a descer o Chiado pelas 15:50 horas em direção à rua Augusta, já na baixa pombalina, após terem ambos discursado no tradicional almoço do Chiado.

Depois, iniciaram o percurso desde o Largo Camões, pelas ruas Garrett e do Carmo debaixo de um guarda-chuva com o símbolo do PS, cor-de-rosa escuro. Uma imagem que fez lembrar a de António Costa a abrigar da chuva o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em 2016, em Paris, durante as comemorações do 10 de Junho, Dia de Portugal.

Nessa altura, a imagem do Presidente da República a falar aos emigrantes portugueses debaixo do guarda-chuva de António Costa foi interpretada do ponto de vista político como um sinal de boa cooperação institucional e de coabitação entre os dois titulares de órgãos de soberania.

Até agora, Pedro Nuno Santos fez poucas declarações aos jornalistas. Disse que a chuva "faz parte das campanhas eleitorais" e que está "tranquilo". Afirmou, ainda, que a chuva não fazer alterar os planos do PS para hoje, último dia de campanha,

Na primeira fila do desfile socialista, perto de António Costa e Pedro Nuno Santos estão os ministros da Presidência, Mariana Vieira da Silva (cabeça de lista socialista por Lisboa) e das Finanças, Fernando Medina, assim como o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

